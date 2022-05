Gemeinsam Reich Series E

Eckpfeiler der Handelsstrategie: Volatilität und Bewegung nutzen um aktiv Wert zu gewinnen. Hierzu werden Hebelzertifikate, wie zum Beispiel TurboCalls und TurboPuts eingesetzt. Für den geplanten Zeitwertprofit werden hauptsächtlich Inline Zertifikate ausgewählt. Es können jedoch auch Discount Zertifikate, wie Discount Calls oder Discount Puts gekauft werden, um an einer Seitwärtsbewegung oder an einem Ausbruch zu partizipieren. Ziel ist ein langfristiger exponentieller Zuwachs. Anlagehorizont ist 2 - 5 Jahre. Dieses wikifolio steht in direkter Konkurrenz zu anderen "Gemeinsam Reich" Serien (siehe auch WFGEMEINSA, WFGEMEINSB, WFGEMEINSC und WFGEMEINSD). Das wikifolio wird mit einem Startbudget von 5.000.000 Euro gestartet. Allerdings ist die Performance Fee in diesem Portfolio (Series E) mit 10% nur ein Drittel so hoch, wie beim Haupt-Portfolio WFGEMEINSA, das bei 30% Performance Gebühr liegt. Die Entscheidungsfindung basiert auf ausgefeilter technischer Analyse und mathematischen Modellen. Desweiteren nimmt die Intermarket-Analyse und einen breiten Raum ein. Die Gemeinsamreich Serie dient als Beimischung zu Depots und sollte keinen zu großes Gewicht einnehmen, da jederzeit ein größerer Verlust möglich ist. In Zusammenhang mit den beiden Aktien wikifolios Gemeinsam Reich ATS und ATS2 können möglicherweise Kombinationen das Gesamtrisiko reduzieren, das die Series (A) bis E auch Shortpositionen in Derviaten eingehen können. Viel Erfolg in Ihren Anlageentscheidungen und mit meiner wikifolio Familie. München, 20. Mai, 2022 Gerald Gerlich