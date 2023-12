US Grand Portfolio 13F

Nach jedem Quartalsende müssen die wichtigsten institutionellen Investment Manager der USA ihr Portfolio in den sogenannten "13F filings" innerhalb von 45 Tagen an die SEC (Securities and Exchange Commission) melden. Daher kennen wir den Stand ihres Portfolios. Dieses wikiofolio soll die Summe all dieser Investitionen so rasch wie möglich nach der Veröffentlichung und so gut wie möglich abbilden. Aufgenommen sollen jedoch nur Aktien werden die: + in wikifolio handelbar sind + geringe oder gar keine Dividenden ausschütten, sofern sie eine US-ISIN tragen + von mindestens drei der Superinvestoren gehalten werden + unter den Top 100 der Rangliste zu finden sind Wertpapiere welche die obigen Kriterien nicht erfüllen, jedoch in Berkshire Hathaway enthalten sind, können über den Umweg der Berkshire Hathaway B Aktie aufgenommen werden und erhöhen somit den Anteil der Berkshire Hathaway B Aktie. Die Wertpapiere sollen mittel- bis langfristig gehalten werden. Jedes Quartal finden Anpassungen statt, entsprechend den Änderungen in der Zusammensetzung durch die Superinvestoren. Dieses wikifolio beinhaltet ausschließlich Aktien. Der Cash-Anteil soll so niedrig wie möglich gehalten werden.