High-Tech Future

Handelsidee

In diesem wikifolio soll zum einem in Aktien von etablierten Unternehmen der Branchen Technik, Erneuerbare Energien und Gesundheit, in denen ich ein hohes Potenzial sehe, investiert werden. Zum anderen soll ein Teil des Portfolios in Aktien von vielversprechende Jungunternehmen investieren, welche meiner Ansicht nach Potenzial haben.



Es sollte grundsätzlich zu jeder Zeit in mindestens 10 bis 15 verschiedene Aktien investiert sein, damit eine gesunde Streuung gewährleistet wird.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt. mehr anzeigen