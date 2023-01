Luxus Unlimited

In diesem Wikifolio sollen Aktien von Luxusmarken gehandelt werden. Die Luxusmarken können aus allen Bereichen und Ländern kommen. Es zeigt sich das Luxusgüter auch in Zeiten einer Rezession weiter stark gekauft werden. Gerade eine wachsende Zahl von neuen Konsumenten in China und Indien, sorgen für eine stetig steigenden Umsatz. Die Unternehmen haben auch keine Probleme, steigende Materialkosten und Produktionskosten an die Kunden weiter zugeben. Ein kleiner Prozentsatz im Wikifolio darf auch in Derivaten angelegt werden.