Hybrid Alpha One

In diesem wikifolio soll die fundamentale und die technische Analyse bei der Auswahl von Aktien und ETFs kombiniert werden. Durch eine Auswertung von Fundamentaldaten und technischen Signalen soll eine kontinuierliche Neubewertung des Chancen-Risiko-Verhältnisses erfolgen. Chancen mit einem hohen Upside-Potenzial sollen so möglichst frühzeitig erkannt und realisiert werden. Gleichzeitig soll bei Zeichen einer Trendumkehr das Risiko nach unten durch einen frühzeitigen Ausstieg möglichst reduziert werden. Ziel dabei soll es sein in Abstimmung beider Ansätze eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Die fundamentale Analyse soll dabei überwiegend die primäre Entscheidungsgrundlage darstellen, während die technische Analyse als Ergänzungsfunktion das Markttiming optimieren soll. Analysiert werden sollen das Geschäftsmodell, das Produktportfolio und die Innovationskraft eines Unternehmens sowie fundamentale Daten wie KGV, KUV, KBV, etc. News tragen ebenfalls zur Entscheidungsfindung bei. Bei der technischen Analyseform sollen Trendfolgemodelle auf dem gleitenden Durchschnitt, ausgewählte Indikatoren (RSI, MACD, etc.), Trendlinien und Trendbestätigungsformationen sowie die relative Stärke zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Flexibilität soll grundsätzlich im Fokus stehen, sodass die Haltedauer situationsbedingt von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten variieren kann. Der Anlagehorizont soll somit überwiegend kurz- bis mittelfristig ausgelegt sein. Das Anlageuniversum beschränkt sich nicht auf Aktien und ETFs spezifischer Branchen, sondern soll hierbei ebenfalls dem Grundsatz der Flexibilität folgen.