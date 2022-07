Islamic First

In diesem Wikifolio sollen in Aktien, Fonds und ETFs aus aller Welt investiert werden, welche den Kriterien des Islamic Finance gerecht werden. Dabei soll darauf geachtet werden, das nur in Unternehmen investiert wird, welche für das Gemeinwohl beitragen und ethisch unbedenklich sind. Es sollen keine Investments in Titel aus den Bereichen Glücksspiel, Alkohol, Tabak, Pornografie, Waffen, Zins und Schwein getätigt werden. Auch wird darauf geachtet, das die Unternehmen, in die investiert werden sollen, bestimmte Finanzkennzahlen vorweisen müssen, wie z.B. die Verschuldungsrate, ausstehende Forderungen oder kurzfristig zur Verfügung stehendes Kapital. Zur Entscheidungsfindung sollen dann die fundamentale und technische Analyse herangezogen werden. Es sollen Werte den Weg ins Wikifolio finden, die fundamental eine solide Basis haben und als Qualitätsaktie bezeichnet werden können und nach der technischen Analyse sich aktuell in einem Trend befinden oder von dem man in naher Zukunft ausgehen kann. Der Anlagehorizont soll wenige Monate bis mehrere Jahre betragen und wäre demnach als mittel bis langfristig zu bezeichnen. Es soll kein Daytrading betrieben werden , welches dem Glücksspiel nahe käme und auch den o.g. Anforderungen nicht entsprechen würde. Der Grundgedanke soll das investieren in Unternehmen sein, um an deren Entwicklung zu partizipieren und gleichzeitig diese dabei zu unterstützen.