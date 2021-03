Made in Europe

Handelsidee

Das Portfolio soll ausschließlich Growth und Value Aktien aus Europa mit einem langfristigen Anlagezeitraum enthalten.

Es soll auf einer “Buy and Hold“ Strategie aufbauen.

Dies beinhaltet eine möglichst geringe Handelsaktivität.

Die Auswahl der Unternehmen beruht größtenteils auf einer fundamentalen Analyse. So sollen die Unternehmen zum Beispiel steigende Umsätze, einen positven Cashflow oder eine niedrige Finanzverschuldung vorweisen können.

Es werden lediglich Aktien aus Europa gehandelt.

Erhaltene Dividenden sollen möglichst schnell reinvestiert werden.