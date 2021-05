aktive Beteiligungsunternehmen

Handelsidee

In dieses wikifolio sollen Beteiligungsgesellschaften aufgenommen werden, die mit ihren Beteiligungen aktiv arbeiten. Reine Finanzinvestoren, die nur Unternehmen(steile) kaufen / halten / verkaufen, aber nicht in das operative Geschäft hineinwirken, sollen außen vor bleiben.

Infrage kommen sowohl Sanierer als auch Käufer von gut laufenden Unternehmen, die diese zu größeren Plattformen weiterentwickeln und so zur Branchenkonsolidierung beitragen.

Das Management sollte dabei einen nachhaltig positiven Track Record vorweisen können, wenige Glückgriffe reichen nicht aus.

mehr anzeigen