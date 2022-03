Invest and Grow by MC

Handelsidee

Schwerpunkt ist überwiegend Europa in allen Branchen. Der Zeithorizont variiert von kurzfristigen Trades über mittelfristige Trendphasen zu langfristigen Investments. Das Wikifolio kann mit Zertifikaten bestückt werden um auch an Negativen Trends zu profitieren.



Grundlage der Trades ist das Analysieren von Berichten und Charts sowie das Vergleichen von KPI‘s und Marktstellungen der Unternehmen. Durch Studieren von Marktberichten soll das Ausrichten in wachsenden Zukunftsmärkten eine Grundlage sein.



Das Portfolio soll nicht mehr als 20 Werte beinhalten.



