Music Streaming Powerhouse

Der weltweite Musikmarkt ist 2020 um 7,4 Prozent im sechsten Jahr in Folge gewachsen. Das entspricht einem Gesamtumsatz von nun 21,6 Milliarden US-Dollar, etwa 18,3 Milliarden Euro. Der Treiber ist laut dem Global Music Report des Weltverbands der Phonoindustrie International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) das Streaming-Geschäft.



Und es soll auch die nächsten vier Jahre steil bergauf gehen: Laut einer Statista-Prognose soll der weltweite Umsatz durch Musikstreaming im Jahr 2025 bereits bei mindestens 22,2 Milliarden US-Dollar liegen. Am meisten zu dieser positiven Entwicklung tragen Länder wie die USA, Großbritannien, China, Japan und Deutschland bei.



Hier sind die größten Player im Streaming Geschäft zusammengefasst.



