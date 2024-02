Erfahrung Trading und Fleiss

Investiert werden soll hauptsächlich in Aktien und os Scheine. Schwerpunkt soll auf großen Unternehmen und scheinen auf DAX DOW und NASDAQ liegen. Auch in internationale Werte soll investiert werden, wenn sich hier gute Chancen ergeben. Es kann auch in Hebelprodukte und ETFs investiert werden, um das Portfolio zu diversifizieren. Die Kaufentscheidung soll mithilfe der Charttechnik erfolgen, auch Ichimoku. Entscheidend soll dazu Geldmanagement betrieben werden. Eine spezielle Handelstechnik sollte herangezogen werden. Es sollen keine Beschränkungen das Handeln erschweren. Also weder Haltedauer noch Wertbeschränkung soll hier stören. Versucht wird eine kontinuierliche Performance im Portfolio zu erzielen, wobei die Volatilität so gering wie möglich gehalten werden soll. Ziel ist hier jährlich Inflationsausgleich und dazu einen Wertzuwachs zu erreichen.