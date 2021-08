Handelsidee

Nach dem Sustainability Plan 2030 wird in Firmen, die sich für moralische Ziele wie Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Menschlichkeit einsetzen investiert.

Ein Beispiel ist Microsoft. Die Firma hat bereits den CO2-Fußabdruck auf 0 reduziert und plant bis 2030 einen negativen CO2-Fußabdruck vorweisen zu können.



Strategie:

- Fokus: IT Aktien, Technologie Aktien und ETFs (lediglich nachhaltige, soziale Equities)

- Profitabilität: 15% pro Jahr

- Geringes Risiko: Risikofaktor konstant unter 0.6

- Langzeit: 6 Monate bis 2 Jahre Haltedauer

- Diversifikation mit Global 500 Aktien, Nischenfirmen und Growth ETFs

- Nachhaltigkeitsprinzip: Investments vornehmlich in moralische Unternehmen



