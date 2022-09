Nasdaq Gold

Das Anlageuniversum dieses Wikifolios soll die von Wikifolio zur Verfügung gestellte Auswahl an ETFs darstellen. Es sollen in der Regel jene ETFs gehandelt werden, die den Nasdaq 100 oder Gold als Index- bzw. Basiswert haben. Zur Entscheidungsfindung werden grundsätzlich zwei technische Indikatoren verwendet: Der MACD - Moving Average Convergence/Divergence Indikator, also ein Indikator auf Basis des Zusammen- und Auseinanderlaufens gleitender Durchschnitte und der Relative Strength Index (RSI), ein Oszillator und Momentum Indikator der überkaufte und überverkaufte Zustände darstellen soll. Im Allgemeinen sollen mittel- und langfristige Kaufsignale dieser Indikatoren für den Nasdaq 100 dazu dienen von einem steigenden Index zu profitieren. Sollten jedoch Verkaufssignale erkennbar sein, so soll generell in einen Gold-ETC umgeschichtet werden. Ziel ist es anhand der Signale dieser Indikatoren mittel- bis langfristige Trendwechsel rechtzeitig zu erkennen und eine entsprechend offensive oder defensive Position einzunehmen. Der Anlagehorizont ist in der Regel mittel- bis langfristig. Da Trends in diesen Zeiträumen einige Monate bis Jahre andauern können, kann sich die Handelsaktivität dementsprechend episodisch ruhig verhalten.