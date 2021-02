Zukunft und Innovation

Handelsidee

In dieser Zusammenstellung soll eine innovative und gut diversifizierte Mischung aus Portfolios in verschiedenen, grundsätzlich zukunftsträchtigen Bereichen erstellt werden.

Es soll hauptsächlich in Portfolios investiert werden, die in innovativen Bereichen angelegt sind und von denen eine gute zukünftige Entwicklung zu erwarten ist.

Vieles davon wird sich im Technologie-Sektor bewegen, da hier wohl die größten Veränderungen zu erwarten sind.

Es wird grundsätzlich eine mittel- bis langfristige Haltedauer angestrebt. mehr anzeigen