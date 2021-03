Sand-Zukunftsgold

Handelsidee

Unserer Erde geht der Sand aus. Jeder glaubt, es gäbe Sand wie Sand am Meer. Sand ist nach Wasser der wichtigste Rohstoff. Sand wird für viele Produkte benötigt, wie zum Beispiel Reinigungsmittel, Glas, Computerelektronik, Fracking und vieles mehr. Vor allem aber wird Sand zur Herstellung von Beton, einer der wichtigsten Baustoffe heutzutage. Beton besteht aus ca. zwei Dritteln aus Sand und Beton wird im Hoch- und Straßenbau benötigt. Man könnte sogar sagen, dass unsere Städte auf Sand gebaut sind. Nicht jeder Sand ist für die Betonherstellung, die Herstellung von Glas oder für die Frackingindustrie geeignet. Dieser Sand wird knapper und man kann auch sagen, dass Sand das neue Gold von morgen werden könnte.

Den Rohstoff Sand kann man nicht wie Kupfer, Weizen oder Gold an der Börse handeln und meine Recherchen haben auch gezeigt, dass es keine Produkte wie Fonds oder ETF's gibt, mit den man diesen wichtigen Rohstoff handeln kann. Daher wird sich dieses Wikifolio ausschließlich mit dem Rohstoff Sand und den Produkten, für die der Rohstoff benötigt wird, befassen.

Im Wikifolio werden Aktienunternehmen gehandelt, die den Rohstoff produzieren/abbauen und/oder verwenden. Es werden nur Trendstarke Aktien gehandelt und der Anlagehorizont ist auf langfristig ausgerichtet. Die Zusammenstellung wird regelmäßig (mind. viermal jährlich) geprüft und bei Bedarf angepasst.



Der Rohstoff Sand gehört für mich in jedes Rohstoffportfolio dazu, daher ist dieses Wikifolio zur Beimischung sehr gut geeignet. mehr anzeigen