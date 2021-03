Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in ein ETF EURO STOXX short (Faktor 2) investieren, das den EURO STOXX 50 short verdoppelt abbildet.

Es soll zu 100% investiert sein. Damit ist es ein reines Absicherungs-/Hedging-Produkt.



Das Wikifolio EURO STOXX 50 SHORT IND. x 2 eignet sich als eine klassische Ergänzung z.B. für Dachwikifolios (oder Depots), um die Shortkomponente abzubilden. Dieses Wikifolio gewinnt in der Regel, wenn der Euro Stoxx 50 fällt und zwar im Faktor von ca. 2. Es verliert in der Regel, wenn der Euro Stoxx 50 steigt. Als Referenzgröße wurde der Kurs-Index Euro Stoxx 50 gewählt, weil dieser ohne Dividendengutschrift berechnet wird.



Je nach eigener Einschätzung kann man mit diesem Wikifolio zu bestimmten Zeiten oder dauerhaft eine Shortabsicherung erreichen. Durch die Verdoppelung kann das Anlagevolumen prozentual ungefähr die Hälfte des abzusichernden Volumens betragen. mehr anzeigen