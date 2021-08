Silber-Aktiv

Handelsidee

Silber als Edelmetall profitiert ähnlich wie Gold vom aktuellen niedrigem Zinsumfeld und Inflation und zudem als Industriemetall vom Green Deal und neuen Technologien (z.B. E-Mobilität, 5G und Solar).

Silber ist historisch unterbewertet, ein verhältnismäßig kleiner Markt und in unterschiedlichen Formen investierbar (physisch, Aktien, Zertifikate, etc). Marktmanipulationen durch große Banken macht es zusätzlich herausfordernd profitabel zu handeln. Gleichzeitig bietet das auch eine interessantes Risiko/Ertrags Chance.

Wir verfolgen einen aktiven Ansatz basierende auf Fundamentalanalysen von Silberaktien, technischer Chartanalyse und Makro-Faktoren (wie USD-Kurs, Zinsentwicklung und Inflation, etc). Aktiver Ansatz beinhaltet auch die Möglichkeit zur Partizipation an fallenden Kursen und die aktive Reduzierung der Schwankungen des Portfolios. mehr anzeigen