SIX Management Buys

Handelsidee

Es wird auf der Basis von Meldungen zu Management-Transaktionen an der Schweizer SIX-Börse investiert.



Ins Portfolio aufgenommen werden vor allem von Angehörigen des eigenen Managements gekaufte Aktien unter der Bedingung, dass die für die Aktie gemeldeten Kaufstransaktionen durch das Management die Verkaufstransaktionen stark übersteigen.



Es ist möglich, aber nicht garantiert, dass Aktien verkauft werden, wenn Management-Verkaufstransaktionen gemeldet werden, welche die vorangehenden Kaufstransaktionen übersteigen. Wenn neue Aktien die Bedingungen erfüllen, wird eine entsprechende Anzahl von Aktien, die auf der Basis der ältesten Management-Transaktionen aufgenommen worden waren, so dass im Normalfall knapp unter 20 Titel im Portfolio sind. Es wird eine ungefähre Gleichgewichtung angestrebt, wobei aber im Allgemeinen nicht in kurzer Frequenz Rebalancings durchgeführt werden.



Management-Transaktionen von geringerem Umfang können ignoriert werden. mehr anzeigen