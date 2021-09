UmWeltandBesser

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Werte, die ich als nachhaltig und zukunftsorientiert einstufe, investieren. Dabei kann die gesamte Bandbreite an nachhaltigen Lösungen genutzt werden. Der Fokus soll hier auf Unternehmen liegen, die aus meiner Sicht innovative Ideen bringen und einen Unterschied in der Welt von Morgen machen können.



Das Auswahlverfahren für die Werte in die investiert wird, soll neben der Geschäftsidee und den Zukunftsaussichten auch Unternehmenszahlen (KGV, Cashflows), das Momentum und den Chartverlauf (Unterstützungs- & Widerstandslinien, Formationen) berücksichtigen. Zudem soll die Entwicklung der Branche eine Rolle spielen. Umweltschädliche oder moralisch belastete Branchen sollen im Ausschlussverfahren entsprechend berücksichtigt werden.



Der Anlagehorizont soll tendenzielll mittel- bis langfristig angelegt sein, wobei das wikifolio aktiv betreut werden soll und Anpassungen im Portfolio gewünscht und eingeplant sind. Dabei sollen in der Regel die Grundzüge der Portfolio Theorie, technische Indikatoren und eine Streuung auf verschiedene Branchen miteinbezogen werden. Als Beimischung können auch ETFs (auch auf Kryptowährungen), Fonds, Anlagezertifikate und auch Hebelprodukte eingesetzt werden. mehr anzeigen