Statistische Asset Allokation

Handelsidee

Es wird eine Aufteilung des Vermögens in Anleihen (langfristige amerikanische Anleihen), Aktien (Wachstumsaktien/Nasdaq) und Gold vorgenommen. In einem Zertifikat wird somit eine Aufteilung des Portfolios in verschiedene Assetklassen abgebildet. Es entfällt der Erwerb und die Ordergebühren für mehrere ETFs durch die Bündelung in diesem Wikifolio. Die Gewichtung erfolgt nach langfristiger statistischer Analyse. mehr anzeigen