Summerbreeze

Handelsidee

In diesem Portfolio sind Entscheidungskriterien:

-Analystenbewertungen, Empfehlungen Newstrading., Fundamentalanlayse

Das Portfolio ist chancenorientiert. Die Haltedauer ist zumeist mittelfristig, kann aber je nach Situation auch in einem kurzfristigem Engagement enden. Titel werden solange diese performe, gehalten.

Einstiegsmöglichkeiten sind Bodenbildungsphasen, Retracements, Fundamentaldaten, Trendausbruchsszenarien.

Investitionen sollen in aussichtsreiche Branchen und deren Titel gemacht werden.

z.T. werde ich mit Hebelprodukten arbeiten. Sofern Short aussichtsreich sind, werde ich auf fallende Kurse setzen.

Das Portfolio soll Diversifizierung sein, um ausgewogen zu sein.



