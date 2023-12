Turn Around No Limit

In diesem Depot werden meine Persönlichen Ideen umgesetzt, um eine langfristige positive Rendite zu erreichen, dabei möchte ich die Investment Regeln leicht halten 1. Auf Turn Around Aktie setzen 2. Max 10 Positionen 3. Schrittweises Aufstocken von Positionen 4. Entscheidungsfindung durch einfache technische Analyse bei positiven Wachstumsaussichten 5. Verkauf bei negativen Geschäftsaussichten, auf All Time High oder längerfristigen Trendbrüchen