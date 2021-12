Tim Schaefer

Handelsidee

Der Journalist & Börsianer Tim Schäfer lebt seit dem Frühjahr 2006 in New York. Seine Erfahrungen über die Geschehnisse an der Wall Street teilt er schon seit vielen Jahren mit seinen Anhängern.Für gewöhnlich schreibt Tim Artikel rund um das Thema Börse für unterschiedliche Medien.Ich bin ein großer Fan von Tim Schäfer und möchte dieses Wikifolio rund um seine Anlagestrategie aufbauen.



Mit guten Aktien über lange Zeiträume können sich mehrere tausend Prozent Rendite im Depot ergeben auch über mögliche Krisen hinweg.

Der größte Vorteil eines Anlegers ist eine langfristige Ausrichtung. In einer Welt, in der Vergleiche nicht nur jährlich und vierteljährlich, sondern auch monatlich und täglich durchgeführt werden, ist es wichtiger denn je, die langfristige Perspektive zu wahren.



Dieses Wikifolio soll in Qualitätsunternehmen mit guter Marktstellung, soliden Bilanzen und ausgezeichnetem Management investierten. Das Wikifolio zielt darauf ab in unterbewerteten Sondersituationen zu investiert. Dabei kann es sich um Fehlbewertungen einzelner Unternehmen, ganzer Sektoren oder Regionen handeln. mehr anzeigen