Tiny Titans Deutschland Spezial

Das wikifolio soll sich an die Tiny Titans-Strategie von James P. O’Shaugnessy anlehnen. Der Name nimmt Bezug auf Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung. Die Strategie soll mit deutschen Aktien umgesetzt werden. Da sich der deutsche vom amerikanischen Aktienmarkt in einigen Punkten deutlich unterscheidet, wie z.B. bei der Anzahl der Aktien, soll die Strategie angepasst werden. Dabei gehen folgende Kriterien in die Entscheidungsfindung ein: - Die Marktkapitalisierung soll zwischen 25 Millionen und 500 Millionen Euro liegen. - Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) soll unter 1,0 liegen. - Sehr kleine KUV-Werte sollen dabei auch nicht berücksichtigt werden, da diese auf Probleme hinweisen können. - Von den verbliebenen Aktien sollen 15 Aktien mit dem höchsten Kurszuwaches (12 Monate) aufgenommen werden. Auf Stop Loss Order soll aufgrund der teileweise hohen Volatilität von Small Caps verzichtet werden. Dafür sollen die Aktien regelmäßig auf firmenspezifische Probleme hin untersucht und gegebenenfalls kurzfristig verkauft werden. Die Zusammensetzung soll einmal jährlich neu vorgenommen werden, kann aber unter Umständen auch häufiger erfolgen.