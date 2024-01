US Sector Rotation

Ziel des wikifolios ist eine hohe Performance durch den Einsatz eines Sektoren-ETF aus dem US-amerikanischen Markt. Das Investitionsspektrum umfasst die vier Sektoren Communication Servies, Health Care, Energy und Technology. Es wird jeweils der Sektor mit dem grössten Momentum bestimmt. Für die monatliche Auswahl ist zudem nötig, dass ein Sektor eine bestimmte Mindestrendite über drei Jahre erzielt hat. Die Investition in einen Sektoren-ETF erfolgt nur, wenn ein Trendfilter auf den S&P 500 positiv ist. Der Trendfilter basiert auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, wurde jedoch optimiert. Durch Einsatz des Trendfilters soll das Verlustrisiko weiter minimiert werden. Wenn der Trendfilter keine Investition in Sektoren-ETF anzeigt, werden ETF als Alternative in Erwägung gezogen. Zu Einsatz kommen solche auf den Swiss Performance Index, den Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, den NASDAQ 100 sowie Gold (Gold nicht zu 100%). Der Einsatz einer Alternative bedingt auch hier, dass deren jeweiliger Trendfilter eine Investition anzeigt.