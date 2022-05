Wertewachsen

Die Handelsidee soll auf stabilen Aktien-Wertanlagen mit langfristigem Anlagehorizont und einer gesunden Diversifizierung. Zum Großteil soll in vorteilhaftem Macroökonomischen Umfeld investiert werden und in unvorteilhaftem Umfeld defensiv angelegt werden bzw. eine höhere Cash Quote zu haben. Der Hauptfokus besteht in Aktieninvestments mit tendenziel langfristigem Wachstum, Preisstabilität und einem angemessenen KGV/Wachstums-Verhältnis. Es gibt keine Restriktion zum Geographischen oder Industrie-spezifischen Anlageschwerpunkt. Es soll hauptsächlich in Aktien investiert werden.