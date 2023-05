aktuell unterbewertet

Oft fallen Reaktionen nach Nachrichten meiner Meinung nach sehr übertrieben aus, so dass Kurse übertrieben stark sinken. In diesen Fällen soll eine Position fester Größe eröffnet werden. Zuvor soll jedoch geprüft werden, ob das Unternehmen meiner Meinung nach immer noch werthaltig ist. Gewinne soll man meiner Meinung nach laufen lassen. Es soll verkauft werden, wenn die Werthaltigkeit meiner Meinung nach nicht mehr gegeben ist, eine Trendumkehr ins Negative erfolgte oder sich andere Chancen ergeben. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert. Fällt die Position jedoch noch weiter, so soll diese um eine Position derselben Größe, ggf. mehrfach, aufgestockt werden können. Dies erfolgt jedoch stets nach einer weiteren Prüfung der Werthaltigkeit und der Rahmenbedingungen. Der Nachkauf soll nicht in derselben Handelswoche erfolgen, womit meiner Meinung nach psychologische Effekte reduziert werden können. Jedoch soll keine Einzelposition insgesamt jedoch größer als ca. 30% werden. Wurde also beispielsweise eine Position mit 5% eröffnet, so kann sie weitere 5-mal zu je ca. 5% aufgestockt werden. Dazu müssen entsprechende Cash-Reserven vorgehalten werden. Es sollen dabei Einzelaktien aus Deutschland und/oder aus den USA gehandelt werden. Jedoch können von den Nachrichten auch Branchen betroffen sein, beispielsweise Banken in der Bankenkrise. Ebenso kann es die Weltwirtschaft betreffen, wie beispielsweise in der Coronakrise. In solchen Fällen kann das System auch mit Branchen-ETFs oder mit global gestreuten ETFs zur Anwendung kommen. Beim Kauf und Verkauf sollen grundlegende Methoden der technischen Analyse sowie Newstrading eingesetzt werden. Die Prüfung der Werthaltigkeit soll auf Fundamentalanalyse basieren. Die Investitionsquote soll zumeist mittel sein; ohne eine konkrete Trading-Idee soll teilweise in breit gestreute ETFs investiert werden. Es muss jedoch Cash für Nachkäufe vorgehalten werden.