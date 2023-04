Ein stabiles Dach

Auf dieser Plattform gibt es meiner Ansicht nach viele sehr gute Portfolios, von denen man viel lernen kann. Allerdings denke ich, dass man nicht alles auf ein Pferd setzen sollte. Die Idee besteht daher darin, ca. 90% des Cashs in wikifolio-Zertifikate mit einer meiner Meinung nach ausgezeichneten längerfristigen Performance im zugehörigen Referenzportfolio zu investieren. Sie sollen mindestens 1 Jahr existieren. Der Trader soll selbst im Referenzportfolio investiert sein; Referenzportfolios mit Hebelprodukten sollen nicht zugelassen sein. Gute Money Manager und Bestseller werden ebenfalls bevorzugt aufgenommen. Diese Kriterien sollen regelmäßig überprüft werden. Zusätzlich dazu soll mit bis zu ca. 10% in wikifolio-Zertifikate investiert werden, deren Referenzportfolios von mir selbst erstellt wurden. Diese Anlagen sollen sehr langfristig vorgesehen sein. Die Investitionsquote soll sehr hoch sein. In Krisenzeiten soll jedoch ganz oder teilweise auf cash umgestellt werden können.