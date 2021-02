Wegen großem Erfolg fortgesetzt: Jetzt 50 Euro Bonus sichern!

Umfrage beantworten und 50,- Euro Bonus sichern!

Nach Beantwortung unserer Kunden-Umfrage erhalten Sie bei einer Investition in wikifolio-Zertifikate von mindestens 5.000,- Euro im Aktionszeitraum einen Bonus von 50,- Euro ausbezahlt.

Jeder kann teilnehmen: So geht's! 1. Per E-Mail an aktion@wikifolio.com mit Name und Telefonnummer zur Umfrage anmelden 2. An kurzer Umfrage in einem Telefonat mit einem wikifolio.com Mitarbeiter teilnehmen 3. Im Zeitraum von 10.11.2016 bis 30.12.2016 mindestens 5.000,- Euro in wikifolio-Zertifikate investieren 4. Kaufbestätigung, Adresse und Bankdaten per E-Mail übermitteln 5. 50,- Euro Bonus aufs eigene Konto erhalten



Jetzt E-Mail senden

Sie haben Fragen?

Wenn Sie unsere Unterstützung oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

Die Aktion gilt für Personen mit Wohnsitz in EU, Norwegen und der Schweiz, die bis 30.01.2017 ein Umfragetelefonat mit wikifolio.com führen. Für die erste Kaufbestätigung (Depotauszug) für den Kauf eines oder mehrerer wikifolio-Zertifikate im Aktionszeitraum von 10.11.2016 bis 30.12.2016 in Höhe von mindestens 5.000,- Euro fällt eine Bonuszahlung von 50,- Euro an. Die Auszahlung der Bonuszahlung erfolgt bis zum 28.02.2017 in Form einer Banküberweisung (SEPA) an das vom Kunden angegebene Konto. Mit der Teilnahme an der Aktion stimmt der Kunde zu, E-Mail-Nachrichten und Anrufe von wikifolio.com zu Informations- und Werbezwecken zu erhalten. Die Möglichkeit des Erhalts einer Bonuszahlung darf nicht als Grundlage für eine Trading-Entscheidung herangezogen werden.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.