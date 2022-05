Andreas Kern im Interview über wikifolio

Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio, steht im Interview mit dem Team von Goldesel Magazin Rede und Antwort. Dabei spricht er unter anderem über persönliche Einstellungen zu passiven Investments, eigene wikifolios und was uns vielleicht in Zukunft bei wikifolio erwarten könnte. Mit einem Klick auf den Button gelangst du direkt in das Goldesel Magazin, in dem du auf den Seiten 24-27 das Interview findest.