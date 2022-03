Die Bestseller-wikifolios im Februar

Viele deutsche Aktien haben besonders stark unter Gewinnmitnahmen gelitten. Durch das Minus von 6,5 Prozent im Februar haben sich die Einbußen beim DAX im laufenden Jahr schon auf 9,0 Prozent erhöht. Trotzdem gibt es im aktuellen Umfeld auch Gewinner. Dazu zählen neben Rüstungsaktien vor allem Rohstoffwerte und Titel aus dem Energiesektor. Die Rahmenbedingungen für die wikifolio-Trader sind herausfordernd. Sie begegnen dem Umfeld mit unterschiedlichen Strategien. Und worauf setzen die Investoren? Eine Antwort auf diese Frage liefern die Zuflüsse in die Zertifikate der drei beliebtesten wikifolios im abgelaufenen Monat.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Februar sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Februar (in Euro) Anlegerliebling +40,7 % (seit 11.12.2019) 157 1 702 347,10 Value meets Momentum + 71,6 % (seit 12.10.2020) 103 943 764,10 MAI Energy Selection + 335,7 % (seit 09.03.2020 ) 58 580 557,71

Hohe Liquidität und feste Regeln

Im Ranking der Anleger-Favoriten hat es auf den ersten beiden Plätzen im Vergleich zum Vormonat einen Wechsel gegeben. Das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas ( Facebooktrader) ist nach Rang zwei im Januar nun mit großem Vorsprung der Sprung auf Platz eins gelungen. Damit haben Investoren honoriert, dass sich der Kurs des Musterdepots auch im aktuellen Umfeld auf hohem Niveau behaupten konnte. Seit dem Jahreswechsel gelang dem Trader sogar ein Plus von zwei Prozent.

Das Portfolio besteht auf der Aktienseite aktuell nur aus drei Titeln. Zudem hat er zu Wochenbeginn zwei gehebelte Spekulationen auf eine Erholung beim DAX und beim S&P 500 eröffnet. Diese Entscheidungen basieren laut Handelsidee stets auf einem festen Regelwerk. Insgesamt agiert der Trader trotz dieser beiden Trades immer noch recht vorsichtig, wie der Cashbestand von 66 Prozent zeigt. Seit dem Start gelang bei einem überschaubaren Maximalverlust von 14 Prozent eine Performance von 41 Prozent oder 17 Prozent p.a.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +39,8 % seit 11.12.2019

+12,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 6.576.906,63 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +17,1 Prozent

Auf die richtige Auswahl kommt es an

Weiterhin fast voll investiert ist das ebenfalls schon seit mehreren Wochen sehr beliebte wikifolio Value meets Momentum von Thomas Spier ( TSTrading). Auch hier halten sich die Auswirkungen des schwachen Gesamtmarktes auf den Wert des Depots in Grenzen. Auf Monatssicht ist die Bilanz knapp positiv, im bisherigen Jahresverlauf nur leicht negativ. Zu verdanken haben Anleger das der auch jetzt wieder sehr gelungenen Auswahl der Depotwerte. Sie erfolgt durch die Kombination eines klassischen „Value“-Ansatzes und einer „Momentum“-Strategie. Das hat seit dem Start des breit diversifizierten wikifolio im Herbst 2020 bislang sehr gut funktioniert. So wurde die Wertsteigerung von 72 Prozent bei einem dafür sehr geringen Maximum Drawdown von 10,5 Prozent erzielt.

Value meets Momentum TSTrading DE000LS9SHP0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +73,5 % seit 12.10.2020

+35,0 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 1.174.508,76 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +47,7 Prozent

Dreistellige Gewinne mit Rohstoffaktien

Das wikifolio MAI Energy Selection von Robert Zschorlich ( MarcAurelInvest) ist im Februar mehrfach auf neue Allzeithochs gestiegen und damit auch stärker in den Fokus der Investoren gerückt. Der auf Value-Investing setzende Trader handelt in diesem Depot Aktien mit Bezug zur Energiebranche. Dabei versucht er, durch verschiedene Methoden die jeweils interessantesten Bereiche dieses Sektors zu erkennen und seine Investments entsprechend auszurichten. Aktuell finden sich unter den Top-Holdings vor allem Aktien von Öl- und Gasunternehmen. Das zahlt sich aus. Seit dem Frühjahr 2020 liegt das wikifolio mit 336 Prozent im Plus. Das bedeutet eine durchschnittliche Wertsteigerung von 112 Prozent pro Jahr. Die Schwankungen fielen hier mit einem Maximalverlust von 42 Prozent entsprechend höher aus als bei den anderen beiden Anlegerlieblingen.

MAI Energy Selection MarcAurelInvest DE000LS9QMB4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +344,8 % seit 09.03.2020

+86,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.280.281,79 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +112,4 Prozent