ASML profitiert von seinem hohen Auftragsbestand

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur ASML Aktie zu sehen! Registrieren Login

Der Q2-Umsatz des Unternehmens lag mit 6,9 Mrd. Euro am oberen Ende der Zielspanne von 6,5 bis 7,0 Mrd. Euro. Die auf 51,3 Prozent gestiegene Bruttomarge toppte die bei 50 Prozent festgelegte Prognose. Für das Gesamtjahr rechnet ASML nun mit einem Umsatzanstieg von bis zu 30 (statt bislang 25) Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings betonte der Vorstand die vorhandenen kurzfristigen Unsicherheiten, da die Kunden in den verschiedenen Marktsegmenten vorsichtiger seien und eine spätere Erholung ihrer Märkte erwarten. Der hohe Auftragsbestand (rund 38 Mrd. Euro) lässt ASML aber noch relativ entspannt auf die aktuelle Lage blicken. Auch deshalb bleiben die meisten Analysten für die Entwicklung der Aktie sehr zuversichtlich. Berenberg etwa hat das Kursziel recht deutlich von 700 auf 780 Euro angehoben. Im Konsens sehen die Banken den fairen Wert bei rund 750 Euro.

Der Q2-Umsatz des Unternehmens lag mit 6,9 Mrd. Euro am oberen Ende der Zielspanne von 6,5 bis 7,0 Mrd. Euro. Die auf 51,3 Prozent gestiegene Bruttomarge toppte die bei 50 Prozent festgelegte Prognose. Für das Gesamtjahr rechnet ASML nun mit einem Umsatzanstieg von bis zu 30 (statt bislang 25) Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings betonte der Vorstand die vorhandenen kurzfristigen Unsicherheiten, da die Kunden in den verschiedenen Marktsegmenten vorsichtiger seien und eine spätere Erholung ihrer Märkte erwarten. Der hohe Auftragsbestand (rund 38 Mrd. Euro) lässt ASML aber noch relativ entspannt auf die aktuelle Lage blicken. Auch deshalb bleiben die meisten Analysten für die Entwicklung der Aktie sehr zuversichtlich. Berenberg etwa hat das Kursziel recht deutlich von 700 auf 780 Euro angehoben. Im Konsens sehen die Banken den fairen Wert bei rund 750 Euro.

Zuversicht trotz Teilverkauf

Mit 96 Trades und 64 Käufen (67 Prozent) war ASML in den vergangenen sieben Tagen auf wikifolio.com. die am häufigsten gehandelte „Europa-Aktie“. Karl Heber ( Silberpfeil60 ) hat zur Wochenmitte in seinem wikifolio eMobility kleinere Teilgewinne bei dem Titel mitgenommen. Dabei realisierte er ein Kursplus von gut 6 Prozent. Womöglich fehlt dem Trader bei der Aktie kurzfristig das Momentum. „ASML lebt derzeit noch von seinem hohen Auftragsbestand, doch es können auch wieder einmal ein paar schwächere Quartale kommen“, postete er im Anschluss an das Zahlenwerk. Für die weiteren Aussichten des Unternehmens zeigt er sich tendenziell trotzdem zuversichtlich: „Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wird von mehr als 25 Prozent auf rund 30 Prozent sogar noch einmal erhöht. Der Konsens erwartet bislang 25,2 Prozent, damit sollten die Prognosen ein gutes Stück Luft nach oben haben“. In dem sehr breit gestreuten Portfolio (u.a. über 140 Aktien) gehört ASML auch nach dem Teilverkauf weiterhin zu den Top-10-Positionen. Das wikifolio lief in den vergangenen zwei Jahren seitwärts. Die Gesamtperformance von 74 Prozent entspricht aber einem jährlichen Wertzuwachs von rund 14 Prozent. Im laufenden Jahr ging es um 11 Prozent nach oben.

eMobility Silberpfeil60 DE000LS9QCF6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +73,0 % seit 21.03.2019 EUR 12.478,63 Investiertes Kapital +0,9 % Performance (1 J) 24,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,7 Prozent

Über 70 Prozent Performance in 2023

Thomas Schreyer ( tomtomstocks ) hat die ASML-Aktie vor 2,5 Monaten in sein wikifolio Investmentideen aufgenommen. Der Trader hat die Aufnahme zwar nicht näher begründet, mit Blick auf seinen beruflichen Hintergrund dürfte Schreyer aber genau wissen, was er macht. Schließlich arbeitet er hauptberuflich als Portfoliomanager bei einer „renommierten Privatbank“. Laut Handelsidee erfolgt die Auswahl der Depotwerte vor allem mittels Fundamentalanalyse. In dem acht Titel umfassenden Portfolio liegt ASML nach einem Kursplus von gut acht Prozent aktuell auf dem dritten Rang (8,5 Prozent Gewichtung). Die klare Nummer eins ist hier Nvidia mit einem Depotanteil von 44 Prozent. Sollte sich ASML ähnlich entwickeln wie die meisten anderen Depotwerte, dann hat die Aktie noch reichlich Luft nach oben. Bei den schon länger im Depot enthaltenen Werten liegt der Trader nämlich zwischen 245 und 1.250 Prozent im Plus. Das auf eine langfristige Vermögensbildung ausgerichtete wikifolio hat sich seit dem Start im Mai 2014 mehr als versiebenfacht (+24 Prozent pro Jahr) und ist gerade auf ein Allzeithoch geklettert. Seit Jahresbeginn wurde eine Performance von über 70 Prozent generiert.

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +631,1 % seit 15.05.2014 EUR 1.278.032,40 Investiertes Kapital +47,2 % Performance (1 J) 33,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +24,4 Prozent

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel