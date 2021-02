Börse Stuttgart und wikifolio.com kooperieren

Nun ist es offiziell: wikifolio.com und die führende europäische Börse für Privatanleger, die Börse Stuttgart, schließen eine strategische Partnerschaft. Im Zentrum der Kooperation steht eine enge wechselseitige Integration der jeweiligen Angebote auf den digitalen Auftritten.

Auf der Website der Börse Stuttgart werden künftig umfassende Informationen zu den handelbaren „Top-wikifolios“ sowie deren Zusammensetzung angezeigt. Privatanleger können sich somit über die Investitionsmöglichkeiten in wikifolios auch auf der Informationsplattform der Börse Stuttgart informieren. Im Gegenzug wird auf wikifolio.com der Handel von wikifolios bei allen Brokern über die Börse Stuttgart noch leichter zugänglich.

„Mit der Börse Stuttgart haben wir einen wichtigen Partner für das weitere Wachstum von wikifolio.com gewonnen. Die Kooperation unterstreicht, welch großen Stellenwert wikifolio bereits nach nur vier Monaten am Markt hat. Die Privatanleger an der Börse Stuttgart werden von den zusätzlichen Anlegerinformationen, die sie durch wikifolio.com erhalten, profitieren“, sagt Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com.

Rupertus Rothenhäuser, Leiter Marketing und Sales an der Börse Stuttgart, sieht in der Kooperation einen Mehrwert für Privatanleger: „Das Know-how von erfahrenen Tradern bietet Anlegern mit weniger Erfahrung nützliche Orientierung und interessante Anregungen. Wir haben uns für die Kooperation mit wikifolio entschieden, weil diese Social-Trading-Plattform auf Transparenz setzt. Das passt zu unserer Ausrichtung als Privatanlegerbörse.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.