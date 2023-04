Investmentchance AI? Wo wikifolio Gründer Kern das größte Potenzial sieht

Servus, Zinsen! Was ändert das für den Anleger? wikifolio Gründer Andreas Kern erklärt, warum sich Anleger beim Blick auf Tagesgeldkonto und Co. ein stückweit täuschen lassen und warum langfristig der beste Schritt ist, in Aktien zu gehen. „Anleger werden Opfer der eigenen Psyche“, so Kern. Was das bedeutet, im Gespräch. Was tut sich sonst noch auf dem Kapitalmarkt und natürlich auch bei wikifolio? Künstliche Intelligenz – spätestens seit ChatGPT ein Riesenthema. Wo aber ist das Geld zu holen? Kern sieht hier drei Anknüpfungspunkte für Investoren – aber einen mit besonders großem Potenzial. Nicht verpassen! Reinhören!