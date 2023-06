Broadcom – Ein stark unterschätzter KI-Nutznießer

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Broadcom Aktie zu sehen! Registrieren Login

Vor einer Woche kam zunächst die Meldung, dass sich Broadcom einen Auftrag von Apple zur Entwicklung von 5G-Radiofrequenzelementen gesichert habe. Das Volumen wurde auf mehrere Milliarden US-Dollar taxiert, die Laufzeit auf mehrere Jahre. Der iPhone-Hersteller will in den kommenden fünf Jahren hunderte Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft investieren, wovon jetzt unter anderem der Chiphersteller profitiert. Im direkten Anschluss an die Meldung hielt sich die Reaktion der Marktteilnehmer noch in Grenzen. Dank der überraschend optimistischen Prognosen von Nvidia und einigen positiven Analystenkommentaren legte die Broadcom-Aktie am Donnerstag und Freitag dann aber fast 20 Prozent zu. Die Strategen der Bank of America etwa bezeichnen Broadcom, einen führende Anbieter von kundenspezifischem KI-Computing- und Switching-Silizium, als den am meisten unterschätzten KI-Nutznießer. Das Kursziel für die Aktie wurde auf 800 US-Dollar angehoben.

Die Aktie von Broadcom zum Beispiel ist erst zum Ende der angelaufenen Woche so richtig angesprungen. Dann allerdings ging es auch richtig zur Sache.

Milliardenschwerer Auftrag von Apple

Eine echte Qualitätsaktie

Noch höhere Kurse erwarten die technischen Analysten von HSBC nach dem Ausbruch der Aktie auf neue Allzeithochs. Demnach errechnet sich aus der Formation ein langfristiges Kursziel von rund 900 Dollar. Die fundamentalen Rahmenbedingungen scheinen bei dem Konzern auch zu stimmen. Jedenfalls zählt Broadcom laut dem Screener auf aktien.guide zu den weltweit nur gut 50 „Qualitäts-Aktien“, die besonders anspruchsvolle Voraussetzungen bezüglich ihrer Kennzahlen erfüllen:

Wettrennen mit dem Nasdaq 100

wikifolio-Trader Werner Kraus ( wkr ) hat in der vergangenen Woche die Gunst der Stunde genutzt und einen Teil seiner gut im Plus liegenden Nvidia-Position in Broadcom-Aktien umgeschichtet. Mit einem Depotanteil von 6,5 Prozent ist der Chiphersteller jetzt der fünftgrößte Einzelwert in seinem sieben Aktien und zwei ETFs enthaltenen wikifolio ETF-Werte plus . Das beeindruckt mit einer jährlichen Durchschnittsperformance von 15 Prozent, einem 2023er-Kursplus von bislang schon 32 Prozent und einem maximalen Drawdown von nur gut 31 Prozent. Der Trader versucht hier seit Ende 2019 durch ein Basisinvestment in einen Nasdaq 100-ETF und der Beimischung in seinen Augen erfolgreicher Aktienwerte eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Aktuell liegt der Trader mit seinem Portfolio fast gleichauf mit dem starken Nasdaq 100.

ETF-Werte plus wkr DE000LS9QEG0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +64,6 % seit 14.11.2019 +14,4 % 1 Jahr 0,85 × Risiko-Faktor EUR 86.404,61 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +15,1 Prozent

Großer Erfolg mit Chip-Aktien

Michael Feller ( DrNoperino ) ist es mit seinem wikifolio Halbleitertechnologien tatsächlich gelungen, den Hightech-Index seit Januar 2020 zu schlagen. Und zwar mehr als deutlich. Denn während der Index seitdem um 57 Prozent gestiegen ist, konnte das wikifolio um 147 Prozent zulegen. Das ergibt eine p.a.-Rendite von über 30 Prozent. Im laufenden Jahr liegt das Musterdepot sogar mit weit überdurchschnittlichen 50 Prozent im Plus. Zu verdanken hat der Trader diesen Erfolg auch seiner Fokussierung auf Unternehmen aus der Halbleiterbranche. Top-Holdings sind aktuell die Aktien von AMD , Taiwan Semiconductor und ASML , die zusammen auf ein Portfoliogewicht von 50 Prozent kommen. Broadcom folgt knapp hinter Nvidia auf Rang fünf der insgesamt 13 Depotwerte. Bereits am Donnerstag hatte der Trader seinen Anteil bei der danach dann noch mal deutlich gestiegenen Aktie weiter ausgebaut.

Halbleitertechnologien DrNoperino DE000LS9RDK2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +137,1 % seit 28.01.2020 +9,4 % 1 Jahr 1,17 × Risiko-Faktor EUR 30.816,17 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +30,5 Prozent

