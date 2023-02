KI zum Greifen nah: C3.ai löst einen Aktien-Hype aus

Hochkomplexe Aufgaben sollen zukünftig durch den Einsatz von KI bedeutend schneller erledigt werden als das heutzutage möglich ist. Und dabei scheint es nicht nur um relativ einfache Tätigkeiten zu gehen, sondern auch um intellektuell sehr anspruchsvolle Arbeiten.

Der aktuelle Hype um den Chatbot ChatGPT liefert einen Vorgeschmack auf das, was vielleicht noch kommt. Die Aktie der als KI-Schmiede geltenden US-Firma C3.ai ist in den vergangenen Wochen förmlich durch die Decke gegangen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs in der Spitze fast verdreifacht. Vom Hoch aus ging es in den vergangenen Tagen dann um rund 30 Prozent bergab. Mit aktuell gut 21 US-Dollar notiert die Aktie trotz des Höhenflugs immer noch fast 90 (!) Prozent unter den Ende 2020 erreichten Höchstständen. Wild, gelinde ausgedrückt.

Jede Menge Fantasie bei der KI-Schmiede C3.ai

C3.ai fertigt nach eigenen Angaben schlüsselfertige KI-Anwendungen für Unternehmen an und bedient dabei die unterschiedlichsten Branchen. Im Energie-Sektor nutzt zum Beispiel Shell schon länger ein auf der KI-Technologie von C3 basierendes Programm zur vorausschauenden Wartung seiner Anlagen, um frühzeitig potenzielle Verschlechterungen und Ausfälle zu erkennen. Berichten zufolge schätzt C3.ai, dass die hauseigene KI-Software bis 2025 einen Wert von 596 Milliarden US-Dollar haben könnte. Im laufenden Jahr rechnen Analysten allerdings nur mit einem Umsatz von 261 Millionen Euro, so dass die Aktie bei einer Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. Dollar immer noch mit mehr als dem zehnfachen Ziel-Umsatz bewertet wird. Zudem schreibt das Unternehmen noch tiefrote Zahlen.

Neueinstieg, der 2te

Da an der Börse aber bekanntlich die Zukunft gehandelt wird und viele Anleger zudem nach dem Motto „the trend is your friend“ agieren, war C3.ai in den vergangenen sieben Tagen mit 157 Trades und 119 Käufen (76 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Mit dabei ist aktuell auch Dirk Althaus ( techguru), der grundsätzlich auf Aktien mit Bezug zum Wachstumsmarkt Cybersicherheit setzt. Für sein wikifolio Cybersecurity Innovators, das mit einer bisherigen Rendite von durchschnittlich 19 Prozent pro Jahr überzeugt, hat der Trader bei C3.ai schon im Januar eine erste Spekulation gewagt. Diese Position hat er aber nicht sehr lange gehalten – Anfang der letzten Woche ist Althaus bei der Aktie erneut eingestiegen. Der Depotanteil bleibt mit rund einem Prozent aktuell aber noch überschaubar.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +190,3 % seit 02.01.2017

-24,2 % 1 Jahr 0,91 × Risiko-Faktor

EUR 12.735.733,52 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 18,9 Prozent

Über 100 Prozent Buchgewinn dank frühem Kauf

In dem von Alexander Prier ( GutVerdienen) vorranging für seine Kinder verwalteten wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG hingegen ist die Aktie momentan einer der am stärksten gewichteten Depotwerte. Weil sich der Trader bei C3.ai schon Mitte Januar in vier Tranchen eingekauft hat, liegt er hier trotz der laufenden Korrektur mit 66 Prozent im Plus. Die Entwicklung zu Monatsbeginn kommentierte er entsprechend freudig: „C3.ai ist ein Anbieter von Softwarelösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und verdankt dem Erfolg von ChatGPT seine jüngste Kurssteigerung. Allein am Dienstag stiegen die Aktien um rund 28 Prozent, als bekannt wurde, dass ChatGPT in seine Produktpalette integriert wird.“

NEO BOOM 4Kids and Hits ESG GutVerdienen DE000LS9QVG4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +62,4 % seit 14.08.2020

-25,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 573.570,45 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 19,2 Prozent

