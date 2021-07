Währungsrisiko – was es ist und wie man sich davor schützt

Investiert man in einer Fremdwährung, geht man eine Long-Position ein – man profitiert also, wenn der Kurs der Währung steigt. Will man seine Position absichern, muss man eine Short-Position auf diese Währung eingehen – also auf fallende Preise spekulieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann Optionsscheine erwerben – diese verbriefen das Recht in der Zukunft einen Wert zu einem vorher vereinbarten Preis zu kaufen -, Termingeschäfte abschließen – hier wird ein bestimmter Zeitpunkt für den Währungstausch zum heutigen Preis festgelegt – oder die Fremdwährung leihen und damit Investitionen in der Heimatwährung tätigen. Außerdem besteht die Möglichkeit ETFs oder Fonds zu erwerben, die gegen Wechselkursverluste abgesichert sind.