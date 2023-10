Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Jumping the Ship bei Fresenius

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Fresenius -9,85 % Trend und Handel 2 Carl-Zeiss -5,01 % firstclass growth stocks 3 Krones -5,26 % Sustainable Future Leaders 4 CIE Financiere Richemont -5,31 % glanzvolle Luxus Welt 5 PRO DV -5,33 % Pennystocks & Microcaps

Des einen Freud ist des anderen Leid. Ein Sprichwort, das aktuell auf die Aktien von Novo Nordisk und der Fresenius -Familie zutrifft. Nachdem der dänische Pharmahersteller über Studienerfolge seines Diabetes-Medikaments Ozempic bei Nierenerkrankungen berichtet hatte, gehen Analysten in Zukunft von einer sinkenden Zahl an Dialyse-Patienten aus. Diese an sich sehr erfreuliche Nachricht ließ den Kurs der Aktie von Fresenius Medical Care am Mittwoch zeitweise um 34 Prozent einbrechen. Die Mutter Fresenius, die rund ein Drittel der FMC-Anteile hält, wurde mit in Sippenhaft gezogen. Nach einer Stabilisierung auf reduziertem Niveau stand bei dem DAX-Titel unter dem Strich ein Wochenverlust von fast zehn Prozent. Einige wikifolio Trader gingen da wohl lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Auch Stop-Loss-Verkäufe dürften dabei gewesen sein.