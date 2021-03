Das waren die Highlights 2017 | Unsere Trader im Rampenlicht!

Wir haben den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass genommen, das Jahr 2017 Revue passieren zu lassen. Dazu haben wir einen Blick auf unseren Eventkalender geworfen und festgestellt – auf der wikifolio.com Bühne tummeln sich unsere Trading-Stars mit schöner Regelmäßigkeit. Deswegen haben wir für unsere Leser Foto- und Videorückblicke über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres erstellt.

Schon die Eröffnung des Jahres 2017 begann mit einem erfreulichen Ereignis – dem Jubiläum des ersten Traderstammtisches in Stuttgart. Die Stammtische haben sich im weiteren Verlauf des Jahres zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt, so dass wir die Saison 2017 in Frankfurt mit einem Besucherrekord abschließen konnten.

Es folgten weitere Erfolgsmeldungen. So haben wir zwei beliebte Veranstaltungsreihen aus der Taufe gehoben. Zum einen den "wikifolio-Traders-Corner" bei Messen, wo Trader dem Publikum an unserem Stand ihre Handelsideen näher bringen. Zum anderen den "wikifolio-Traders Day" in unserem Office in Wien, bei dem wir erfolgreiche Trader vom Schreibtisch vor die Kamera holen.

Dank des positiven Feedbacks unserer Trader zu diesem und weiteren Events blicken wir zufrieden auf das vergangene Jahr zurück und freuen uns auf ein spannendes Börsenjahr 2018.

Werfen Sie jetzt einen Blick auf unsere Videorückblicke, Slideshows und die Eindrücke unserer Gäste! Viel Spaß damit!

