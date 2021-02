Konzentriertes Investment als Erfolgsrezept

Mit einer Performance von +150 Prozent seit der Erstellung vor drei Jahren, hat es Trader hzenger mit dem wikifolio "Deutscher Mittelstand"nicht nur unter die Top 15 in unserer wikifolio-Rangliste geschafft, sondern er hat damit nun auch das Börsen Radio Network auf sich aufmerksam gemacht. In einem Interview mit dem "Börsenradio für Privatanleger" spricht er über seinen Handelsansatz und das "beste Pferd" in seinem reinen Aktienportfolio.



Übrigens haben auch wir Herrn Zenger in diesem Jahr schon zum TradersTalk gebeten. Wer noch mehr über ihn und seine Erfahrungen als Trader lesen möchte, findet hier den Blogbeitrag.

