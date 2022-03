Information für wikifolio-User aufgrund der aktuellen politischen Situation

Der Krieg in der Ukraine beherrscht weiter die Nachrichtenlage – und die Börsen. Die Lage bleibt unübersichtlich – auch was die Auswirkungen der Sanktionen auf den Handel mit Wertpapieren russischer Emittenten und Emittenten deren geschäftlicher Schwerpunkt in Russland liegt betrifft. Was genau das für Anleger und Trader auf wikifolio.com bedeutet, erfahren Sie in diesem Beitrag.