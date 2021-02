Neue investierbare wikifolios KW 32

Als erster möchte ich mich für die Geduld unserer Trader bedanken - DANKE!!

Da wir in den letzten Wochen einige Neuerungen der BaFin (den Verkaufsprospekt betreffend) umsetzen mussten, konnten wir seit Ende Juni keine wikifolios emittieren. Nun wurden aber alle neuen Vorgaben umgesetzt und wir werden von nun an wieder wöchentlich neue wikifolios zulassen können.

Diese Woche wurden 22 wikifolios emittiert. Keine Sorge, alle anderen wikifolios die schon die Zusage der BaFin haben werden nächste Woche emittiert.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:





Name

WF

Redakteur

Performance seit Beginn





ZinsdifferenzWährungsspekulation

FBLACK

Gitterrobert

+3,47%



NoLimits

NOLIMITS

Ritschy

+75,40



Hannover goes Europe

STOXXHGE

oeconomix

+11,67%



DUFFOlio - Blue Chips

BLUECHI

Duffo

+1,79%



Marktneutrales Alpha

PUTCALL

Gitterrobert

+4,97%



turnaround strategie

PORTF6

trendsetter

-5,66%



MULTIAssetHedged

MUAH0313

bleuchamps

-5,62%



Top Invests Europa

20883

philsch

+11,52%



Worldwide Momentum Trading

SVB1904

DonCamillo

+26,03%



Alpha Multi Asset Opportunity I

AMAOI

Katzenpfote

+20,38%



Geldanlage

65465198

RCarl

-0,51%



Brazil 2014/2016 Profiteers

XXXB1416

XXX

+41,13%



Klein aber fein

HSG51KAF

HSG51

+0,03%



bmk 6469

BMK6469

FrankfurterBub

+9,58



Trendfolger Auswahl

9899100

TrendMan

+18,20%



The next forbidden Fruit

NEXTAPPL

showmethemoney

+40,40%



Dynamisches Impulstrading

111EKT33

KlausE

-4,59%



Langzeit Marktchancen

CRDVLV

MawWeg

+10,26%



AC Multi-Aktienstrategie Global

CONTROL1

AssetController

+13,0%



Trendfolger Defensiv

18062009

StefanGotsche

-0,91%



Charttechnik Plus

00000CTP

wusl99

+6,40%



ABSOLUTE TRADING - Long/Short

AT001305

Tom22

-1,82%





Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken neuer und interessanter wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.