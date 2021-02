Neue investierbare Wikifolios KW 17

Diese Woche wurden 14 neue wikifolios emittiert.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

DaxWerte+

Der Trader „TraderMarkus“ handelt ETFs auf Indizies nach Charttechnischer Analyse. Performance seit Beginn: +0,19%.

AlphaEmergingMarkets-Strategie

Der Trader „Dachs“ investiert in Aktien und ETFs aus Schwellenländern. Performance seit Beginn: +0,89%.

BondRennen

Der Trader „FondsRenner“ investiert nach einem mathematischen Modell in Bond ETFs. Performance seit Beginn: -0,76%.

Dividende-Wachstum-Defensive II

Der Trader „Chris84“ investiert weltweit in starke Dividendenwerte. Performance seit Beginn: +0,17%.

FondsRennen

In diesem wikifolio investiert der Trader „FondsRenner“ nach einem mathematischen Modell in Fonds. Performance seit Beginn: +3,64%.

Trendwiki

Der Trader „johannes“ investiert in Aktien und bewertet diese sowohl fundamental als auch technisch. Performance seit Beginn: +18,25%.

Schatztrader

Der Trader „Futuretrader“ handelt Aktien und ETFs in einem kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont. Performance seit Beginn: +3,97%.

Sendor

Der Trader „Bore“ investiert in Aktien nach einem Value Ansatz. Performance seit Beginn: +5,40%.

Superporcus Crazy Tra(d)in(g)

Der Trader „superporcus“ investiert in das gesamte Anlageuniversum nach charttechnischer Analyse. Performance seit Beginn: -0,81%.

Stroh zu Gold

Der Trader „RobertSchroeder“ investiert bei diesem wikifolio in Gold- und Silberminen Aktien. Performance seit Beginn: -20,78%.

Top Relative Stärke deutscher Aktien

Der Trader „eissman“ investiert in Aktien und achtet hierbei unter anderem auf das KGV und Trendverläufe. Performance seit Beginn: +1,90%.

Trendwerte mit Absicherung

Der Trader „FutureTech“ handelt weltweite Trendaktien und sichert bei Bedarf Positionen mit ETFs ab. Performance seit Beginn: +3,53%.

VALUE Stockscreener

Der Trader „Aeneas“ investiert in unterbewertete Aktien, weltweit. Performance seit Beginn: +9,43%.

Marktchancen-Invest

Der Trader „AlibertInvest“ handelt das gesamte Anlageuniversum nach Nachrichten in Medien und charttechnischer Analyse. Performance seit Beginn: +24,72%.

