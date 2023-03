KI-Fantasie und positiver Ausblick treiben Nvidia

Firmenchef Jensen Huang selbst bezeichnet ChatGPT als den „iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz“. Sollten in Zukunft wirklich extrem viele Menschen und Unternehmen dieses Tool nutzen, wird jede Menge Rechenkapazität benötigt. Und hier kommt Nvidia ins Spiel. Folgerichtig freut sich Huang über den erfolgreichen Start des Chatbots, der in wenigen Tagen Millionen Menschen erreicht und oftmals auch begeistert hat.

Die konkreten Effekte auf das Zahlenwerk von Nvidia lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt wohl noch nicht seriös beziffern. Die Citigroup tippt innerhalb von 12 Monaten auf einen Umsatzschub von 3 bis 11 Milliarden US-Dollar. Im Schlussquartal des abgelaufenen Jahres hat der Konzern einen Umsatz von 6,05 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von gut 1,4 Milliarden Dollar generiert, wie in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurde. Im laufenden Quartal rechnet der Vorstand mit Umsätzen von 6,5 Milliarden Dollar, was am Markt gut ankam. Die Aktie schoss am Tag danach um 14 Prozent in die Höhe.

Mit viel Geduld zurück auf Einstand

Die wikifolio Trader haben den US-Titel schon lange auf ihrem Radar. Mit 331 Trades und 157 Käufen (479 Prozent) war Nvidia daher wenig überraschend auch in den vergangenen sieben Tagen wieder eine der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest) ist über sein wikifolio Zukunftsinvestment seit gut einem Jahr bei dem US-Wert engagiert. Nachdem sich der Kurs zwischenzeitlich fast halbiert hatte, liegt er nun wieder auf dem Einstandsniveau des Traders. Mit einem Anteil von knapp sechs Prozent ist die Aktie der achtgrößte Titel des 15 Werte umfassenden Portfolios, das aus Unternehmen besteht, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt nach Meinung von Bauerfeind eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten.

Das wikifolio kommt seit April 2020 auf ein Kursplus von 74 Prozent oder 21 Prozent pro Jahr. Bei seinem Kommentar zu den jüngsten Nvidia-Zahlen zitiert der Trader einen Bericht, wonach der Konzern auf den KI-Trend weiter eingehen und seine Ressourcen durch Partnerschaften mit großen Anbietern von Cloud-Diensten breiter verfügbar machen will. Die Fantasie rund um die künstliche Intelligenz ist also ein großes Thema bei Nvidia.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +75,1 % seit 06.04.2020

-6,9 % 1 Jahr 0,97 × Risiko-Faktor

EUR 1.400,53 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 21,3 Prozent

Nvidia bleibt Basisinvestment

Nvidia macht einen Freudensprung. Ich werde auch weiterhin investiert bleiben. Stefan Schmidmayer SSLInvesting2

Sehr zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen zeigt sich auch Stefan Schmidmayr ( SSLInvesting2). In dessen wikifolio Kunterbunter Mix ist die Nvidia-Aktie bei einem Gewicht von über zehn Prozent mit weitem Abstand die Nummer eins. Der erste „Verfolger“ kommt auf nicht einmal zwei Prozent Depotanteil. Dank des sehr frühen Einstiegs liegt der Trader bei seinem „Basis-Investment“ mit über 2.900 Prozent im Plus. Das auf Analystenmeinungen, Börsenbriefempfehlungen und aktuellen Nachrichten basierende Depot liegt seit Ende 2015 mit 93 Prozent vorne. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahresplus von 9,5 Prozent. Während er an der Nvidia-Position festhält, fürchtet er insgesamt, dass die Stimmung am Markt kippen könnte. Zur Gewinnsicherung bzw. Verlustbegrenzung hat er deshalb zum Ende der abgelaufenen Woche diverse Positionen verkauft und mit ca. 5 Prozent Gewichtung eine zweifach gehebelte Short-Position auf den Dax eröffnet.

Kunterbunter Mix SSLInvesting2 DE000LS9PRT7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +92,3 % seit 29.11.2015

-1,5 % 1 Jahr 0,69 × Risiko-Faktor

EUR 60.258,31 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 9,5 Prozent

