Jetzt Real Money-Trader werden und Vorteile genießen!

Immer mehr Trader auf wikifolio.com werden zu Real-Money-Tradern. Wie das geht und welche Vorteile der Status mit sich bringt, steht in diesem Blogbeitrag!

Die Vorteile der Real-Money-Auszeichnung

wikifolios mit dem Real-Money-Status werden in der Regel häufiger gefunden und sie genießen auch größeres Vertrauen bei potenziellen Anlegern. Denn wer eigenes Geld in das Zertifikat zu seiner Handelsidee investiert, beweist damit nicht nur Selbstbewusstsein, sondern die Anleger erwarten sich – vermutlich zu Recht – auch eine Extraportion Einsatz vom Trader.

Für diese Thesen sprechen auch die Zahlen des vergangenen Jahres: wikifolios mit Real-Money-Status weisen durchschnittlich dreimal so viele Investitionen in das zugehörende Zertifikat auf wie solche ohne Real-Money-Status. Zudem zeigt sich, dass gerade bei den beliebtesten wikifolios mit mehr als eine halbe Million Euro investiertem Kapital der Real-Money-Anteil überwiegt. Dies zeigt folgende Grafik sehr deutlich:

Generell verfügt jedes zehnte investierbare wikifolio über den Status „Real Money“, unter den Top 10 trifft diese sogar auf jedes zweite wikifolio zu. Auch hat eine kürzlich durchgeführte Analyse ergeben, dass Nutzer tendenziell eine höhere Investitionsbereitschaft aufweisen, wenn sie den Real Money-Filter bei ihrer Suchanfrage aktiviert haben.

Real-Money-Trader werden – So einfach geht’s!

5.000 Euro in das zu Ihrem wikifolio gehörende Zertifikat investieren

Screenshot des Depotauszuges mit gut sichtbarem Namen, Datum, ISIN und Investitionsbetrag erstellen

Screenshot an service@wikifolio.com senden

Sie erhalten den Real-Money-Status daraufhin für 3 Monate, nach Ablauf dieser Frist können Sie den Status durch die neuerliche Zusendung eines Depotauszuges aufrechterhalten.

Also, worauf warten Sie noch? Werden Sie jetzt Real Money-Trader!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.