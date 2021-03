Release: Neue Detailseite – Schneller und besser informiert

In einem weiteren Optimierungsschritt unserer Plattform haben wir uns dem meistbesuchten Seitentyp auf wikifolio.com gewidmet: der wikifolio-Detailseite. Das Ergebnis unseres umfangreichen Prozesses vom Sichten des gesamten Nutzer-Feedbacks über Konzeption und Neugestaltung bis zu Usability Testing und Umsetzung mit Fokus auf Ladegeschwindigkeiten und Darstellung auf Mobilgeräten, ist ab heute auf wikifolio.com sichtbar.

Neue Funktionen, um Chancen besser zu nutzen

Die wichtigsten neuen Funktionen der wikifolio-Detailseite im Überblick.

Teilen-Funktion

Teilen Sie den Link zum wikifolio mit einem Knopfdruck via Facebook, Twitter oder E-Mail. Am Handy stehen Ihnen zusätzlich die Optionen den Link via SMS oder What'sApp zu teilen zur Verfügung.

Letzter Login

Sie sehen den letzten Login des Traders, um die Aktivität zu beobachten, auch wenn keine Trades stattgefunden haben

wikifolio-Chart

Der wikifolio-Chart ist übersichtlicher und wurde mit der Chartanalyse kombiniert. Publizierungs- und Emissionsdatum können direkt eingeblendet werden.

Portfolio-Zusammensetzung

Sie sehen auf einen Blick, wie sich das aktuelle Portfolio auf die einzelnen Anlageklassen verteilt. Über einen Klick auf „Portfolio“ gelangen Sie direkt zur detaillierten Ansicht des aktuellen Portfolios.

wikifolio-News

Direkt beim wikifolio wird der aktuellste Artikel, der über das wikifolio oder den Trader ist, angezeigt. Auch der letzte Trade und die letzten Kommentare sind gleich ersichtlich.

Verbesserte Struktur für raschen Überblick

Neben der deutlicheren Unterscheidung zwischen Musterdepot und Zertifikat, sowie der übersichtlicheren Gestaltung der wichtigsten Eckdaten, wurde der Bereich mit den Details zum wikifolio neu strukturiert und hat eine eigene Navigation erhalten.

Handelsidee

Der Bereich „die Handelsidee“ bietet einen groben Überblick über Stammdaten, Auszeichnung und das Anlageuniversum. Hier sind auch die Kommentare der Trader zu finden, die um eine Profilvorschau ergänzt wurden.

Aktuelles Portfolio

Das „aktuelle Portfolio“ wurde mit einer Farbcodierung der Anlageklassen analog zur Grafik der Portfolio-Zusammensetzung übersichtlicher gestaltet.

Analyse

Im Bereich „Analyse“ finden Sie alle wichtigen Kennzahlen und speziell den Risiko-Faktor auf einen Blick.

Historie

„Historie“ beinhaltet die Übersicht aller Trades und sämtliche Downloads wie Kursdaten und Kontoauszug.

Entdecken Sie die neue Detailseite Ihres Lieblings-wikifolios

und testen Sie die neuen Funktionen!

wikifolio-Suche

Weitere Optimierungen geplant

Die wikifolio-Detailseite soll in Zukunft konstant weiterentwickelt werden. Aktuell denken wir dabei beispielsweise an weitere Analysemöglichkeiten, wie Vergleiche mit Benchmarks oder eine Trading-Analyse, die die Verteilung von Gewinn- und Verlust-Trades darstellt. Um Ihnen ebenfalls zu ermöglichen, Ideen einzubringen, haben wir ein Tool integriert, das direktes Feedback auf der wikifolio-Detailseite ermöglicht.

Ihr Feedback bringt uns weiter!

Um Ihre Meinung zur neuen wikifolio-Detailseite einzuholen, haben wir einen „Feedback“-Button in die Seite eingefügt. Er befindet sich am rechten unteren Rand des Browser-Fensters und fordert Sie bei Klick auf, den eben gemachten Screenshot von der aktuellen wikifolio-Detailseite zu kommentieren oder gegebenenfalls einzelne Bereiche zu markieren. Im Dialogfenster rechts unten können Sie optional Ihre Daten oder eine weitere Nachricht eingeben. Wichtig ist, den Senden-Button zu klicken, sobald Sie fertig sind, damit Ihr Feedback erfasst wird.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.