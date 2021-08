Roadshow: Geballtes Anleger-Know-How in Ihrer Nähe!

Gemeinsam mit dem Finanzen Verlag, mit HSBC und der Consorsbank touren wir durch ganz Deutschland und haben Tipps zu Geldanlagestrategien bei schwieriger Marktlage und Niedrigzinsen im Gepäck! Hier sind die Details zum Programm und die Möglichkeit der kostenfreien Anmeldung.

Erfahren Sie die Grundlagen zu „Mehr Rendite durch mehr Wissen - Wie Sie im Zinstief richtig anlegen“ in unserem kostenlosen Webinar am 21. Januar.

Zusätzlich erhalten Sie Einblick in das Programm der Abendveranstaltungen der zu diesem Thema stattfindenden Roadshow im Februar und März. Experten vom Finanzen Verlag, von HSBC, der Consorsbank und wikifolio.com touren für Sie durch Deutschland mit Tipps zu Geldanlagestrategien bei schwieriger Marktlage und Niedrigzinsen im Gepäck.

An den einzelnen Stationen der Roadshow vor Ort erwartet Sie eine Veranstaltung in zwei Teilen mit anschließendem Get-Together.

Das Programm

In der ersten Hälfte erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und mit einigen Tricks mehr Rendite erzielen können:

Vorstellung der Idee hinter wikifolio.com

DAX, Gold & Co. - Wie Ihre Marktmeinung zu einem Wertpapier werden kann!

Kein Hexenwerk! - So können Sie Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln!

Do's & Dont's bei der Geldanlage in Wertpapiere





Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit Informationen rund um den Ausweg aus dem Zinstief und wie Sie Ihre Geldanlage von anderen managen lassen können.

In wikifolio-Zertifikate investieren

Lernen Sie von den "Besten": Das Medien-wikifolio

Copy from the Best!

Vermögensaufbau mit Sparplänen





Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, sich mit Vortragenden und Gästen bei einem kleinen Snack auszutauschen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.