Das sind die 3 erfolgreichsten neu investierbaren wikifolios im November!

Wir freuen uns seit letzter Woche wieder 103 neue wikifolios im Status "investierbar" begrüßen zu dürfen. Damit Sie vom ersten Moment an von der Wertentwicklung der Newcomer-wikifolios profitieren können, stellen wir Ihnen hier die erfolgreichsten Top-Neuemissionen nach durchschnittlicher monatlicher Performance seit Beginn vor.

Platz 1: Und alles ist Wölkchen...

Der erfolgreichste Neueinsteiger ist das wikifolio "Wolken" von unserem Trader Ludwig Buhmann – auf wikifolio.com besser bekannt als Antizykliker86. In seinem wikifolio beschäftigt er sich aber weder mit Wetterprognosen noch mit Fluglinien, sondern mit dem Megatrend Cloud Computing. Damit möchte Ludwig Buhmann, der sich bereits seit seiner Jugend mit dem Thema Aktien beschäftigt, hoch hinaus. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 7,41% Größter Verlust (bisher) -3,10% Risiko-Faktor 0,70 x

Platz 2: Relativ fundamental

Mit einer durchschnittlichen monatlichen Performance von genau sieben Prozent sichert sich das wikifolio "Dynamische Wachstumsunternehmen" von unserem Trader Nils Steinkopff den zweiten Platz. Unter dem Tradernamen stco bekannt, kombiniert er in seinem wikifolio zwei Strategien: die Fundamentalanalyse und das Konzept "Relative Stärke" von Levy. Seinen Fokus legt er dabei vor allem auf Aktien und Index-ETFs aus dem europäischen und dem deutschen Markt.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 7,00% Größter Verlust (bisher) -4,50% Risiko-Faktor 0,92 x

Platz 3: Den Trends auf der Spur

Der gelernte Bankkaufmann und erfahrene Privatanleger Ralf Baldinger hat es mit seinem wikifolio "RB Megatrends" auf den dritten Platz geschafft. Unter dem Tradernamen engertstein handelt er in seinem wikifolio hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und ausgewählte ETFs. Thematisch sind für ihn vor allem Unternehmen spannend, die sich mit Megatrends wie zum Beispiel Industrie 4.0, Elektromobilität, E-Commerce oder medizinischer Vorsorge beschäftigen.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 4,69% Größter Verlust (bisher) -11,71% Risiko-Faktor 0,56 x

Kriterien

Berücksichtigt wurden ausschließlich wikifolios mit einem maximalen Verlust von 20 Prozent und einem Risikofaktor unter 1,5. Dachwikifolios und wikifolios mit Hebelprodukten finden sich diesmal nicht in der Auswahl. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

