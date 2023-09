„Wir erwarten für 2024 ein volatiles, aber gutes Aktienjahr“

Die Vermögensverwalter von Oberbanscheidt & Cie. haben mit Discount Select ein wikifolio geschaffen, das den Schwerpunkt auf Discount- und Deep-Discount Zertifikate legt. Damit wollen die Kapitalmarktexperten vorrangig Anleger ansprechen, die entweder nicht mit Vollgas in die Aktienmärkte einsteigen wollen oder von stagnierenden Märkten ausgehen. Was Discount-Zertifikate so interessant macht und warum sie bedeutend weniger riskant sind als sie klingen, verrät Marco Jansen von Oberbanscheidt & Cie. im Interview. Natürlich gibt's auch den obligatorischen Blick in die Glaskugel. Viel Spaß beim Lesen!

Discount Select Oberbanscheidt DE000LS9UHB6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +3,1 % seit 14.03.2023

EUR 1.054.870,56 Investiertes Kapital -0,7 % Performance (1 M)

- Volatilität (Max) Performance seit März: +3,2 %

In dem wikifolio Discount Select handeln sie – wie der Name andeutet – Discount-Zertifikate. Das klingt für Börsenneulinge womöglich riskant, ist es aber gar nicht, oder? Können sie vielleicht in aller Kürze erklären, was ein Discount-Zertifikat ist?

Marco Jansen ( Oberbanscheidt): Sehr gerne. Bei einem Discount-Zertifikat kaufe ich quasi eine Aktie oder einen Index, den sogenannten Basiswert, mit einem Rabatt im Vergleich zur aktuellen Notierung an der Börse. Durch diesen Rabatt kann ich mit einem Diskonter auch eine sehr positive Rendite erzielen selbst wenn der zugrundeliegende Basiswert sich nur seitwärts entwickelt oder sogar an Wert verliert.

Aktuell befindet sich zum Beispiel ein „Diskonter“ auf Rheinmetall im wikifolio. Wie funktioniert ein solches Zertifikat nun konkret anhand dieses Beispiels?

Der Diskonter auf Rheinmetall hat eine relativ kurze Laufzeit bis zum 15.12.2023. Die Rheinmetall -Aktie notiert aktuell bei ca. 258 Euro, für den von HSBC emittierten Diskonter bezahle ich aktuell einen Preis von ca. 231,50 Euro. Die maximale Preisobergrenze „Cap“, den der Diskonter erreichen kann, ist mit 240 Euro festgelegt. Der Rest ist schnell erklärt: Notiert die Rheinmetall-Aktie am Fälligkeitstag über 240 Euro bekomme ich für meinen Diskonter 240 Euro zurückgezahlt, was einer Rendite von 3,64 % für 3 Monate bzw. 15,6 % p.a. entspricht. Notiert die Aktie von Rheinmetall bei Fälligkeit unter dem Cap bekomme ich je nach Ausstattung die Aktie geliefert oder einen Barausgleich. Effektiv verliere ich also erst Geld wenn die Rheinmetall-Aktie unter 231,50 Euro notiert, habe also einen Puffer von 10 % Kursrückgang.

Mit dem wikifolio soll eine Rendite erzielt werden, die über dem allgemeinen Kapitalmarktzinsniveau liegt. In Deutschland wären das gemessen an den 10jährigen Staatsanleihen 2,7 %. Soll das wikifolio also eine Alternative zum Halten von Cash oder einem Festgeldkonto sein? Wen wollen sie mit dem wikifolio konkret ansprechen?

Da das zugrundeliegende Investment ja immer noch eine Aktie oder ein Index ist, kann das Discount Select kein Ersatz für ein klassisches Tages- oder Festgeldkonto sein. Wer nicht direkt mit Vollgas in die Aktienmärkte investieren will oder eher mit stagnierenden Aktienmärkten rechnet, findet mit dem wikifolio Discount Select eine gute Alternative mit ausgewogenem Chance-Risikoverhältnis.

Seit der Erstellung des wikifolios Mitte März des laufenden Jahres liegt es 2,8 % im Plus. Das Jahres-Soll wäre damit also eigentlich schon erfüllt, oder? Womit wäre man nach dem 1. Jahr zufrieden?

Tatsächlich haben wir im ersten halben Jahr eine herausragende Rendite erzielt und unsere eigenen Ziele – eine jährliche, schwankungsarme Rendite von 6-7 % nach Kosten – übertroffen. Dennoch legen wir uns nun nicht entspannt zurück sondern schauen täglich nach spannenden Chance/Risikoverhältnissen, die es am Markt zu finden und realisieren gilt.

Discount-Zertifikate funktionieren in Seitwärtsmärkten besonders gut. Was würde ein stark fallender oder steigender Aktienmarkt fürs wikifolio bedeuten? Bräuchte es dann eine Anpassung der Strategie?

Es bedürfte keiner grundsätzlichen Anpassung der Strategie, nur der Auswahlprozess der Papiere wird sich anders darstellen. Je größer der eingekaufte Rabatt ist, desto kleiner ist die maximal zu erzielende Rendite. In stark steigenden Märkten darf der Rabatt schon mal etwas geringer ausfallen, während in stark fallenden Kursen der Fokus eher auf Sicherheit mit hohen Abschlägen zu den aktuellen Kursen gelegt wird.

Braucht ein Discount-Zertifikate-Depot darüber hinaus noch ein Risikomanagement?

Auch ein vergleichbar „langweiliges“ Diskonter-Portfolio bedarf einer täglichen Überwachung. Wie groß sind die Abstände zu den Caps? Passt die maximal zu erreichende Rendite im Vergleich zum Kapitalmarkt? Gibt es bei Basiswerten Sondersituationen, die zu beachten sind? Insofern ist ein fortlaufendes Risikomanagement unabdingbar.

Grundsätzlich gilt bei Discount-Zertifikaten dasselbe wie bei einem Direktinvestment in eine Aktie: Das Unternehmen sollte schon gut sein und eine Aktie bestenfalls auch noch günstig. Haben sie aktuell Titel im Visier, die mit einem attraktiven Chance/Risiko-Profil locken?

Mit der am Anfang genannten Rheinmetall-Aktie haben wir schon ein sehr gutes Beispiel. Das Unternehmen kann sich aktuell vor Aufträgen nicht retten und entwickelt sich losgelöst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dürfte auch bei Rückschlagen am Kapitalmarkt eher seitwärts tendieren. Daher bietet sich der Titel neben dem Direktinvestment für den vorsichtigeren Investor auch perfekt als Basiswert für ein Discount-Zertifikat an. Nebenbei erwähnt: Wer den Verteidigungssektor spannend findet, sollte auch einen Blick auf unser Global Defense and Security werfen, Rheinmetall ist da aktuell unser Top-Pick und größte Position!

Global Defense and Security Oberbanscheidt DE000LS9UFP0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen -0,7 % seit 02.03.2023

EUR 1.529.955,76 Investiertes Kapital -0,1 % Performance (1 M)

- Volatilität (Max) Performance seit März: -2,2 %

Wir nähern uns dem Jahresende. Daher die offensichtliche Frage: Jahresendrally, ja oder nein?

Ob der Zinserhöhungszyklus der FED und der EZB sich langsam dem Ende nähert wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Bis dahin dürfte es unter größeren Schwankungen wohl eher seitwärts laufen, was unserem wikifolio in die Karten spielt.

Das wirtschaftliche Umfeld ist nicht das beste: Hohe und vorerst weiter steigende Zinsen drohen die Wirtschaft abzuwürgen. 1. Frage: 2024 – was erwarten sie von Konjunktur und Aktienmarkt?

Wir von Oberbanscheidt & Cie. erwarten für 2024 ein volatiles, aber gutes Aktienjahr. Während die Konjunktur unter den hohen Zinsen und hohen Rohstoffpreisen ächzt, wird an der Börse die Zukunft bepreist – und die Aussicht auf niedrigere Zinsen und Inflation wird der Motor für eine positive Aktienmarktentwicklung sein. Aus den Augen verlieren sollte man auch nicht, dass die Börse nicht nur aus den Big 7 besteht – zahlreiche Value-Unternehmen mit lupenreiner Bilanz sind aktuell sehr günstig bewertet und es wird nur eine Frage der Zeit sein bis der Markt diese Story spielt.

Und wie gut passt da das wikifolio Discount Select als Ergänzung in Anlagedepots?

In jedes mittel- bis langfristig strukturierte Anlagedepot gehört – in der Regel – auch eine defensivere Komponente. Wem festverzinsliche Papiere zu langweilig und Aktien zu teuer oder zu spekulativ sind, findet mit dem wikifolio Discount Select eine spannende Ergänzung!

Marco Jansen, vielen Dank für ihre Einschätzungen und interessanten Einblicke in ihre Strategie!

