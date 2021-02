Im wikifolio-TradersTalk: Markus Raible

Verraten Sie uns Ihren Namen.

Markus Raible

Unter welchen Usernamen sind Sie auf wikifolio.com zu finden?

Perlensucher

Was sind Sie von Beruf?

Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem Jurastudium, bin ich seitdem als selbstständiger Kaufmann tätig.

Wie sind Sie zum Trading gekommen?

Geldanlage fand ich schon immer spannend. Aber ich war unzufrieden mit der Fondsentwicklung und begann vor 20 Jahren mich mit dem Thema selbst zu beschäftigen.

Wie sieht bei Ihnen ein typischer Handelstag aus?

Morgens schaue ich mir die Futures an und prüfe, ob es News zu Titeln gibt, die auf meiner Watchlist stehen.

Wie viele wikifolios führen Sie derzeit? Sind Sie bereits „Real-Money“-Trader?

Nur ein wikifolio, mit diesem bin ich Real-Money-Trader

Was sind für Sie die Gründe, Ihre Handelsstrategie als wikifolio zu veröffentlichen?

Die meisten Fondsmanager sind schlechter als der Index. Ich stehe es als Herausforderung, besser abzuschneiden.

Was zeichnet grob umrissen Ihren Handelsstil (auf wikifolio.com) aus?

Ich suche Nebenwerte, die mir unterbewertet erscheinen und deshalb ein deutliches Kurspotential aufweisen.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung Ihrer wikifolios?

In 2015 war ich zufriedener als dieses Jahr.

Was war Ihr Trading-Highlight der letzten 360 Tage?

Ganz klar die Performance von Hypoport.

Welche Entwicklungen erwarten Sie sich vom Börsenjahr 2016?

Eine weiter sehr volatile Entwicklung.

Welche Märkte machen aktuell am meisten Spaß/Sinn?

Die Nebenwerte an zweiter und dritter Stelle.

Welche Aktien bzw. Wertpapiere favorisieren Sie aktuell auf mittelfristige Sicht?

Das macht ein Blick auf mein wikifolio recht deutlich.

Welches war Ihre härteste Lektion, die Sie am Markt erfahren mussten?

Ich hatte mich vor vielen Jahren einmal auf die Zusicherung eines CEOs verlassen. Das hat mich viel Geld gekostet.

Welche Ratschläge würden Sie einem Einsteiger mit auf den Weg geben?

Schwere Frage, da Börse viel mit Psychologie zu tun hat. Vielleicht erstmal Erfahrung mit einem virtuellen Depot sammeln?

Welches Buch können Sie anderen Tradern empfehlen?

Keines. Denn ich habe mit mein Wissen selbst im Laufe der Jahre erarbeitet.

